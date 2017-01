Sara Ricci: "Dopo dieci anni voglio sposare il mio capitano"

10:42 - Per anni Sara Ricci è stata uno dei volti più amati del piccolo schermo grazie alla soap "Vivere", dove vestiva i panni della dolce Adriana Gherardi. Dopo l'abbandono del set, nel 2007, di lei se erano un po' perse le tracce ma adesso è tornata con un grande annuncio. "In questi anni ho costruito un rapporto solido con il mio compagno Gianluca - confessa a "Dipiù Tv" - Oggi mi piacerebbe sposarlo, ci pensiamo molro".

"La mia grande vittoria è il mio compagno Gianluca Ciuferri, capitano sulle navi da crociera - racconta l'attrice - Ci siamo conosciuti a casa di amici e in poco tempo siamo andati a convivere nella mia casa di Roma. In questi dieci anni il nostro rapporto è diventato sempre più importante e oggi mi piacerebbe sposarlo".



Dopo essere uscita dal cast di "Vivere", per Sara è stata dura trovare nuove parti in televisione: "Vivevo una situazione piuttosto umiliante. Non solo non ottenevo i ruoli ma non riuscivo neppure ad arrivare ai provini che contano. Chi mi incoraggia sempre è il mio compagno. Ora quello che sogno è di tornare a lavorare in tv, come ai tempi d'oro di Vivere".