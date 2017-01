Sabrina Ghio splendida al battesimo della piccola Penelope

11:48 - Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici, ha battezzato la piccola Penelope. Festa grande a Roma per la bionda del talent, sparita momentaneamente dalle scene per dedicarsi al suo nuovo compito di mamma. Innamoratissima del marito Federico Manzolli i due hanno presto coronato il loro sogno di famiglia. Ed ecco che a festeggiare la piccola c'erano gli amici di sempre: Samantha De Grenet e Gaia Lucariello, compagna di Simone Inzaghi.

La Ghio, in splendida forma, ha sfoggiato curve perfette sotto un abitino di pizzo mozzafiato. Magrissima, sorridente e molto felice, la ballerina non si è risparmiata concedendosi ai fotografi senza alcuna remora. Voglia di ribalta? Lei confessa di avere alcuni progetti in cantiere anche se, per ora, ha occhi solo per la sua piccola Penny.