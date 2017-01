Rudy Zerbi, lettera d'affetto a Davide Mengacci: "Papà ti voglio bene"

09:04 - Per anni non hanno avuto la possibilità di frequentarsi, ma adesso che è adulto Rudy Zerbi vuole far sentire al papà Davide Mengacci tutto il suo affetto. "Il nostro non è un rapporto semplice, come tutte le cose che si iniziano a fare da grandi - ha scritto sul suo blog - So che lui mi vuole bene e lui sa che io gliene voglio altrettanto: non ce lo siamo mai detti perché non abbiamo potuto farlo quando sarebbe stato più facile e naturale ma... non è mai troppo tardi".

Nonostante gli anni passati lontani, quindi, Rudy vuole riallacciare i rapporti con il suo papà ora che è diventato adulto. Un messaggio in bottiglia lanciato nell'oceano sterminato del web, per evitare di commuoversi aprendo il proprio cuore di fronte a lui: "Lui lavora, io lavoro, non è facile incontrarsi ma lo penso spesso. Oggi mi andava di scriverlo qui, tanto so che lui da queste parti non gira ed io non devo arrossire".