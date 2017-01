Rudy Zerbi ha perso la testa per un'altra Maria

10:50 - Abbracciati per le vie del centro di Roma, Rudy Zerbi coccola amorevole la sua Maria. Di lei non si sa nulla se non che fa l'avvocato, ha un fisico da modella e, soprattutto, è riuscita a conquistare il cuore del giudice più spietato di "Italia's Got Talent". La trentottenne bionda ha fatto il miracolo, come confessa lo stesso Zerbi a Visto: "Romanticone io? Mi piace stupirla e lei se lo merita".

L'ex discografico non si sbilancia e di loro due non racconta nulla di privato. Non un accenno a come si sono conosciuti né a quale sia il cognome della sua dolce metà. Padre amorevole di Luca, Tommaso ed Edoardo, Zerbi ha sempre difeso la sua vita privata dai pettegolezzi e dai tabloid: le uniche donne che si sono viste al suo fianco sono state le mamme dei suoi due figli. Non c'è due senza tre? Staremo a vedere. Quel che è certo è che Rudy per Maria ha davvero perso la testa...