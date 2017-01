Rose McGowan, la "streghetta" balla nuda

09:53 - Dopo gli incantesimi sul set di "Streghe", dove vestiva i panni della sorellina Paige, ora Rose McGowan ammalia i maschietti danzando come mamma l'ha fatta. L'attrice si è messa a nudo per il magazine "Nowness", aprendo le porte della sua casa di Los Angeles e mostrandosi in tutto il suo splendore. Giochi di seduzioni e veli che si sollevano per la streghetta, che mostra con orgoglio le sue curve burrose e seducenti.

A seguirla di stanza in stanza la fotografa e filmmaker Marlene Marino, che la riprende davanti allo specchio del bagno, mentre balla in cima alle scale o tra le piante del giardino, coperta solo da un velo trasparente.