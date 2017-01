Rosalinda Celentano: "Ho tentato il suicidio, l'amore mi ha salvato"

12:58 - A salvarla è stato l'amore. Per una donna. Che le ha fatto vincere le paure e le debolezze. Alcol in primis. Rosalinda Celentano e l'attrice Simona Borioni non si nascondono più. E si concedono una intervista doppia a "Le Iene", in cui la figlia del Molleggiato confessa: "Ho rischiato di morire e ho tentato il suicidio. Sono stata in comunità più volte. Ora non bevo da un mese".

Adesso, Rosalinda, al massimo si concede un babà: "In tutta questa vicenda Simona mi ha aiutato tantissimo!". La Celentano ha superato i momenti bui, ma non li ha dimenticati: "Ho iniziato a bere a diciassette anni. Per la timidezza e la solitudine mi sono rifugiata nell'alcol. Ho cominciato con la vodka, alla fine arrivavo a bermi anche due bottiglie da sola". Ora che al suo fianco ha ritrovato Simona le cose sono cambiate.