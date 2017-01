Ronn Moss: "Beautiful non mi manca"

11:50 - "So che è terribile da dire, ma Beautiful non mi manca per niente. E' come se fossi stato in una relazione per 25 anni e le avessi dedicato tutto il mio tempo. E' come se fossi stato rinchiuso in una piccola stanza per 25 anni. Ma, ad un certo punto, la mia vita voleva andare in un'altra direzione", l'attore Ronn Moss, alias Ridge Forrester, che dopo ben 25 anni ha lasciato la soap, l'ha confessato a "Verissimo".



A Silvia Toffanin che gli chiede come sia maturata questa decisione, l'attore americano risponde: "E' stata una mia libera scelta, dietro non c'è nessun litigio con la produzione. Volevo farlo già 10 anni fa, ma poi non lo facevo mai perché avevo bisogno di stabilità. Ho affrontato un brutto divorzio e desideravo tranquillità per le mie figlie ma ora sono molto più felice che in passato. La mia vita è rinata".



Infine, sui suoi progetti per il futuro, Ronn confida: "Spero di poter fare presto una tournée in Europa con la mia band e fare tappa anche in Italia, perché ho sempre voluto che gli italiani mi conoscessero anche come cantante. Inoltre, la mia nuova sfida è il cinema e capire se la gente mi accetterà con un altro ruolo diverso da quello di Ridge".