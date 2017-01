Rocco Siffredi: "La donna vuole essere presa"

08:53 - Il re del porno italiano ed internazionale, Rocco Siffredi, dispensa consigli alle coppie italiane. L'attore hard ha individuato il problema: "La donna è come un fiore, se non le dai attenzioni appassisce. Insomma vuol tornare a essere donna, non vuol sentire 'posso?', vuole essere presa". Ma non è solo "colpa" del maschio: "Lei a letto deve avere una sua femminilità: non puoi fare l'aggressiva con il pigiamone e pretendere chissà cosa".

"Tutti hanno gli stessi problemi: un maschio egoista che va subito al sodo, - continua Rocco - saltando i preliminari e lei che di conseguenza perde la sua autostima, così che i due non si vedono più come oggetto del desiderio e finiscono per rimanere insieme giusto volendosi bene, finché la situazione non scoppia e la donna molla, mentre il maschio capisce sempre troppo tardi".



Però "la donna dovrebbe fare un passo indietro perché l'uomo si è demoralizzato e l'eiaculazione precoce, di cui soffrono in tanti, è sintomo di questo imbarazzo. La donna deve smettere di mettere così tanta soggezione".



Ad acuire i disagi della convivenza conclude il conduttore del reality "Ci pensa Rocco" in onda su Cielo dal 5 novembre ci pensa il Web: "Un mezzo di distrazione che ci sta portando a una grande solitudine".