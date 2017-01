Rocco Siffredi e i segreti per accendere i sensi: "Sesso e travestimento? Fanno bene"

09:10 - Rocco Siffredi per la sua energia sessuale è tra i pornodivi più amati nell'industria del porno. Perciò ha il segreto su come accendere la coppia? "Non bisogna mai perdere la voglia di giocare. - dice a Cosmopolitan - E nel gioco metto anche il travestimento. E' una cosa che ti permette di esplorare parti di te che magari non sai neppure di avere. Del resto sono convinto che le persone usino solo il 5% della loro energia sessuale...".

La mancanza di dialogo è uno dei problemi base nelle coppie, ma la soluzione è a portata di mano: "Guardare un porno insieme è un ottimo modo per eccitarsi, ma anche per far capire al partner che cosa ti piace veramente a letto. Perché molti non hanno il coraggio di confessare all'altro le proprie fantasie sessuali. In questo senso davvero il porno può favorire il dialogo nelle coppie". Quindi cosa si può imparare ancora dai film hard? "L’entusiasmo, ragazze. Mentre siete a letto, fate vedere che il sesso vi piace. È uno dei massimi afrodisiaci per gli uomini", risponde il conduttore di "Ci pensa Rocco".