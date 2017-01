Rocco Papaleo: "Io, nuovo sex symbol"

15:23 - Giovedì 17 ottobre in seconda serata, nuovo appuntamento con "Supercinema". Intervista-duello tra Riccardo Scamarcio e Rocco Papaleo, protagonisti di "Una piccola impresa meridionale": "Il nuovo sex symbol del cinema italiano sono io", dichiara Rocco. E Scamarcio ammette: "E' vero, le donne preferiscono lui. Io ormai sono passato al secondo posto. Sul set mi mantenevo in forma facendo palestra e bevendo poco!".

Sfida cinematografica tra le due principesse più amate, entrambe scomparse prematuramente: Diana ("Diana-La storia segreta di Lady D", è già nelle sale) e Grace Kelly. Il film dedicato alla principessa di Monaco, Grace of Monaco, è atteso per l'inizio del 2014. In chiusura di puntata, la nuova rubrica Aspettando Natale. In occasione dei 30 anni dal primo leggendario Vacanze di Natale, dei fratelli Vanzina, la storia a puntate dei film natalizi, dagli inizi ad oggi.