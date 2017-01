Roberto Vecchioni: "Quella notte, colpa di champagne e sciroppo"

12:21 - Roberto Vecchioni commenta, per la prima volta, ai microfoni di "Lucignolo 2.0" il fatto, avvenuto il 26 dicembre 2010, che ha portato recentemente alla sospensione della sua patente per 6 mesi. "Uno può fare un errore nella sua esistenza una volta - spiega il cantautore -. Era il 25 dicembre, era Natale, il 26 la notte, e insieme a quel poco di champagne che si beve, dovevo prendere lo sciroppo per la bronchite molto forte".

Il risultato fu che, fermato da un controllo di polizia stradale lungo l'A4, Vecchioni risultò positivo all'alcol test. Dopo 3 anni è arrivata la sentenza che gli ha sospeso la patente, anche il cantautore ha sempre sostenuto che la presenza di alcol nel sangue oltre i limiti consentiti dalla legge fosse giustificata dall'assunzione di uno sciroppo per la tosse.



La trasmissione, condotta da Enrico Ruggeri e Marco Berry, andrà in onda questa sera alle 21.30 su Italia 1.