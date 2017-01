Rivivi il viaggio di "Italia's Got Talent"

12:27 - Sabato 16 novembre in prima serata su Canale 5 va in onda "Il viaggio di Italia's Got Talent". Una selezione con il meglio dell'ultima edizione, per rivedere le performance più particolari e i concorrenti più simpatici. Ripercorri le storie dei talenti che si sono esibiti sul palco sotto lo sguardo attento dei tre giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Dalgli imitatori agli acrobati, passando per ballerini e acrobati.

Un vero e proprio viaggio per ripercorrere tutte le fasi del talent-show, dalle prime esibizioni fino alla finalissima che ha visto trionfare il ventriloquo Samuel Barletti con i suoi pupazzi Tyson e Leo.