Rita Ora ringhia per X Factor Usa

10:59 - Rita Ora si divide tra Parigi e Londra. Nella capitale francese è stata protagonista della settimana della moda e ai paparazzi ha mostrato un sorriso d'argento. In realtà è una placca che ormai le star - da Madonna a Rihanna - mettono sui denti per creare scalpore. A Londra, invece, la cantante ha fatto un colloquio con Simon Cowell perché a quanto pare potrebbe far parte della giuria di "X Factor Usa". Per ora la produzione non si sbilancia ma Rita ha dichiarato: "Amo Simon. Ci siamo conosciuti a Los Angeles e abbiamo avuto un ottimo feeling. Lui è una grande fonte di ispirazione per me".