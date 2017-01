Rita Dalla Chiesa, guerra con La7

09:12 - Il programma pomeridiano di Rita Dalla Chiesa per La7 è stato stoppato dall'editore Urbano Cairo. La reazione della giornalista è stata di sconcerto: "Se dovessi ricevere una conferma scritta, sarò costretta a portare Cairo e la sua rete davanti ai giudici". La replica dell'emittente è stata: "Stupore per le dichiarazioni l'Azienda non ha alcun obbligo contrattuale relativamente alla produzione e alla messa in onda di uno specifico programma".

"Essendo le decisioni in merito rimesse esclusivamente alla propria valutazione", conclude la nota. Ma Rita non ci sta: "Voglio augurarmi che questo non abbia seguito e che non debba essere costretta a tutelare il mio buon diritto in tribunale".