Prove da sposina sexy per Naya Rivera

Profumo di fiori d'arancio per Naya Rivera, che dopo essersi fidanzata ufficialmente con il rapper Big Sean ha scelto il red carpet per le prime prove dell'abito bianco. L'attrice in passerella ha catalizzato l'attenzione grazie al décolleté perfetto, impreziosito da uno scintilante collier di diamanti. Fasciata in una tuta dalla scollatura profonda, la star di "Glee" sembra aver già nella testa la marcia nuziale.