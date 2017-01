Pippo Baudo "soccorso" da Lucignolo

14:23 - Domenica 1 dicembre 2013, alle ore 21.30 su Italia 1, nuovo appuntamento con "Lucignolo 2.0", l'approfondimento con Marco Berry ed Enrico Ruggeri. È recentemente balzato agli onori della cronaca il litigio tra Pippo Baudo e Beppe Grillo: il presentatore ha espresso alcune considerazione su Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle. L'ex comico ha replicato sul suo blog, sostenendo che "la pippite è una malattia dell'anima".

Un inviato di Lucignolo, con tanto di ambulanza a seguito, ha deciso quindi di "prestare soccorso" al presentatore, per visitarlo e aiutarlo a guarire da questa rara malattia, la "pippite" appunto. Baudo è stato al gioco e ha accolto ridendo la troupe di Lucignolo.



"Venti anni fa sono stato affetto da pippite, ho fatto accertamenti e mi hanno dato un medicamento formidabile e sono guarito completamente - ha scherzato Baudo - Adesso, siccome siete a Roma, approfittate del fatto che avete fatto questo viaggio e andate in Parlamento a trovare Grillo. Perché Beppe è affetto da grillite acuta, allo stato apicale".



La settimana scorsa Lucignolo aveva fatto una prova: aveva messo un cartello fuori da un panettiere con la scritta "cercasi aiuto". Per un intero giorno nessuno si è presentato e si è offerto di lavorare come fornaio. Questa volta gli inviati di Italia 1 hanno finto di offrire una ricompensa molto alta per un lavoro non proprio onesto. Il risultato non è stato lo stesso.



Ultimamente sui giornali si è molto parlato di Naike Rivelli per alcune foto e video hot apparsi in rete. La figlia di Ornella Muti rilascia agli inviati di Italia 1 un'intervista "senza veli".



È capitato che alcuni vip sfuggissero o non rispondessero proprio sinceramente alle domande rivolte loro da Lucignolo. Gli inviati di Italia 1 hanno trovato un nuovo metodo per evitare questo possibile inconveniente e hanno deciso di ammanettarsi agli intervistati. Protagonista di questa puntata è Cecilia Capriotti.



