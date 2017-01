Piero Marrazzo ora è felice con Patrizia

09:46 - Dopo lo scandalo, Piero Marrazzo torna in tv e si gioca una seconda chance anche in amore. Perché il giornalista è di nuovo sorridente al fianco di Patrizia Mancini, una maestra di danza 43enne. Si sono conosciuti sulle spiagge del Circeo nel 2012 e da allora sono inseparabili, come mostrano le foto di "Novella 2000".

Passeggiano mano nella mano, si scambiano baci pubblici durante un pranzo e fanno shopping insieme. L'ex governatore della regione Lazio, insomma, sta vivendo la sua seconda vita. La tempesta ormai è alle spalle, Piero non balla più da solo.