12:54 - Il nuotatore olimpionico Massimiliano Rosolino e il campione di judo Marco Maddaloni, ossia gli sportivi di "Pechino Express", hanno vinto la seconda edizione del programma battendo le superfavorite modelle Ariadna Romero e Francesca Fioretti. Il duo degli sportivi era inizialmente formato da Rosolino con Alessandra Sensini, che poi si è infortunata. Il premio di 20mila euro è stato devoluto a un'associazione per i bambini del sud-est asiatico.

Terzi classificati invece i laureati Laura Caratelli e lo spagnolo Daniel Moreno Mendoza. La missione era arrivare fino a Bangkok tra mille prove al limite della sopravvivenza. C'è chi ha dovuto mangiare insetti fritti o chi si è avvicinato a pericolosissime tigri. Il budget era molto limitato perciò i finalisti hanno dovuto fino all'ultimo cercare ospitalità presso alcune famiglie ma senza poter pagare vitto e alloggio. Inoltre le missioni non potevano essere affrontare senza passaggi in auto, ovviamente gratis. Alla fine l'hanno spuntata gli sportivi che hanno sempre cercato di tenere ben saldo l'obiettivo Bangkok, anche se le modelle hanno fatto di tutto per vincere ma al gong finale - ad accogliere i finalisti c'era il conduttore-rivelazione Costantino della Gherardesca - sono arrivate dopo Rosolino e Maddaloni.