Papa Francesco a "Italia's Got Talent"

08:25 - "Italia's Got Talent" ha trionfato sabato scorso con una share del 30.05% pari a 6.102.000 telespettatori, staccando di oltre 8 punti percentuali e di oltre 1.600.000 spettatori lo show di Rai Uno "Ballando con le Stelle". Tra i protagonisti della serata c'era l'impiegato di 49 anni, Ivano, che ha imitato Papa Francesco, cantando Renato Zero e andando in bicicletta...