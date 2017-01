Paolo Bonolis pronto per "Scherzi a Parte"

09:40 - Le Iene che realizzeranno brevi scherzi non solo ai vip e Paolo Bonolis mattatore unico alla David Letterman show. Davide Parenti sta lavorando alla nuova edizione di "Scherzi a Parte" che sarà, appunto, totalmente rinnovata e dovrebbe tornare in onda a gennaio. "Tv Sorrisi e Canzoni" rivela anche che Bonolis sarà impegnato a intervistare personaggi e star seguendo spunti d'attualità.

A cadere nel trappolone delle Iene, per la prima volta, non saranno soltanto i personaggi famosi, ma anche persone comuni. Un'edizione profondamente rivista a cui starebbero già lavorando Parenti e Bonolis, anche se il presentatore - intervistato da Repubblica - frena: "Parenti mi ha presentato un progetto che mi è piaciuto, ma non ci siamo più sentiti".