Paolo Bonolis: "Cambierò la tv"

09:09 - E' pronto a cambiare la tv, con un sorriso, Paolo Bonolis. Il conduttore di "Avanti un altro!" confessa a Tv Sorrisi e Canzoni la voglia di sperimentare, con programmi nuovi: "Importiamo i programmi dall'estero, e li facciamo durare troppo a lungo... Un nuovo show? l'ho proposto ai piani alti...".

"Il nostro show è stato venduto in sette Paesi - racconta Bonolis - non esisteva prima, esce dallo schema globalizzato. Non è politicamente corretto, ogni puntata è è totalmente imprevedibile, sia per chi la guarda sia per chi la fa". Paolo ha in mente un nuovo programma ma non anticipa nulla: "Sto lavorando a una cosa, che deve essere ancora discussa ai piani alti, parlarne ora non ha senso, se mi dicono di no abbiamo parlato di aria fritta". Tanta tv e anche cinema nella carriera del presentatore: "Non sono un attore, non sono capace, ho fatto 'Commedia sexy' perché D'Alatri me l'ha chiesto...". Un sogno? "Sì, quello di smettere. E' una cosa alla quale prima o poi dovrò dare voce".