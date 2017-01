Pamela Prati: "Innamorata di un 30enne"

10:14 - Fisico da ragazzina per Pamela Prati, che a 55 anni si può permettere di posare come mamma l'ha fatta, sfoggiando forme mozzafiato. Un panorama che fa la gioia del fidanzato Francesco, di vent'anni più giovane di lei. "L'età è soltanto un numero, lui è molto maturo - spiega nel salotto di "Domenica Live" - E' un sentimento profondo fatto di valori e amore vero. Mi ha conquistato con la tenacia e le attenzioni che mi sa dare".

"Mi ha conquistato con la tenacia. Io non lo volevo, avevo paura - continua la Prati - Abbiamo tante cose in comune, per esempio ad entrambi ci piace ballare. Lui non è un ballerino, ma gli piace la danza e quando balliamo scatta la magia".