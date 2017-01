Orlando Bloom: "Mi vedrete nudo"

10:06 - Mentre era ospite al talk show "Watch What Happens Live", Orlando Bloom ha rilasciato un'intervista molto piccante. "Mi vedrete completamente nudo nel mio prossimo film - ha detto l'attore -. Si intitola 'Zulu' ed è diretto dal francese Jérome Salle. Ho indossato per sette giorni un calzino proprio lì sul set, mi guardavano tutti ed ero completamente svestito! Con me nel film c'è anche il collega Forest Whitaker".