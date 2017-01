Nina Moric shock a Verissimo: "Violentata da papà"

18:25 - Sabato 26 ottobre alle 16.15, su Canale 5, appuntamento con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Questa settimana in studio Nina Moric che in una intervista esclusiva ha confessato: "Da bambina sono stata violentata da mio padre". Poi ci sono Mara Maionchi, Maddalena Corvaglia e, in collegamento, Elisabetta Canalis. Protagonista dell'intervista realizzata da un fan sarà l'attaccante del Milan El Shaarawy.

“Da bambina sono finita in ospedale molte volte per colpa di mio padre che mi violentava”. Questa la rivelazione di Nina Moric che racconta: “Negli anni ho avuto problemi di autolesionismo e anoressia perché pensavo che quel che era successo fosse colpa mia. Ed è anche per questo motivo che sono scappata dalla Croazia a soli 16 anni”.



A Silvia Toffanin che le chiede se senta ancora suo padre e se sia riuscita nel tempo a perdonarlo, la showgirl croata risponde: “Non sento mio padre da oltre cinque anni e provo per lui solo indifferenza. Oggi ho 37 anni e ho superato la cosa, ed per questo che riesco a parlarne tranquillamente” e aggiunge “ho intenzione di scrivere un libro sulla mia vita e parlerò sicuramente di quello che mi è successo per dare forza e coraggio alle tantissime ragazzine che vivono quello che io ho vissuto da piccola”.



Infine, a proposito del suo ex compagno Fabrizio Corona, rinchiuso da mesi in carcere, dice: “Finalmente abbiamo raggiunto un accordo con il Tribunale dei Minori, quindi Carlos potrà andare a trovare suo padre in carcere”.