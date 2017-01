Nina Moric a "Domenica Live": "Non mi sono tagliata i polsi"

08:38 - Nina Moric a Domenica Live in merito alla foto con i tagli sul polso dove in primo piano c'è il tatuaggio "505", che ha fatto il giro del Web, postata su Instagram ha spiegato: "Giocavo con mio figlio e una sua amichetta a disegnare. Avendo tanti tatuaggi, si sono divertiti a disegnarmi le braccia, poi il colore non andava via e sono rimasti i segni perché mi sono pulita e faceva fatica ad andar via il colore, poi mi sono fatta una foto".

Nina ha poi precisato: "La foto sui social non l'ho pubblicata io". Per quanto riguarda invece l’ambiguità attorno alla fine della relazione con il compagno Massimo Dossi la Moric ha smentito: “Non ci siamo lasciati!”.