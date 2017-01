Nina Dobrev, hot in favore di Obama

12:36 - Essere sexy e trasmettere un messaggio sociale si può. A dimostrarlo Nina Dobrev, star della serie tv "The Vampire Diaries", che su Instagram ha posato in topless coperta solo da un cartello con scritto "#getcovered" a favore della riforma sanitaria introdotta negli Stati Uniti da Obama, che prevede per i cittadini l'obbligo di un'assicurazione sanitaria. A commento dello scatto l'attrice ha spiegato: "Sono canadese e qui abbiamo la sanità per tutti".

Ma Nina non è la prima a usare il corpo come mezzo per diffondere messaggi importanti. Qualche tempo fa, infatti, Alyssa Milano aveva diffuso su Internet un suo finto sex-tape, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla difficile situazione in Siria.