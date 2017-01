Nick Casciaro da "Italia's Got Talent" ad "Amici"

10:58 - Nick Casciaro è uno degli allievi della tredicesima edizione di "Amici", come ha rivelato il sito ufficiale del talent show di Canale 5 in onda da sabato 23 novembre alle 14.10. Istruttore di surf ma con la grande passione per la musica, Nick è stato tra i finalisti della quarta edizione di "Italia's Got Talent" e ora ha coronato un sogno entrando nella scuola più famosa d'Italia.

Nick con la sua voce calda e roca aveva convinto i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti durante le fasi finali di "Italia's Got Talent" lo scorso marzo. Il cantante si era presentato con "Knockin' on Heaven's Door" di Bob Dylan. Adesso è stato scelto nella squadra degli allievi della nuova edizione di "Amici". Un sogno che è diventato realtà.