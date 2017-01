Nicholle: "Dopo la Tata divento prostituta"

08:54 - Negli anni '90 interpretava la dolce primogenita Maggie Sheffield nella sit-com "La Tata", ma adesso Nicholle Tom è cresciuta ed è pronta per un ruolo hard. L'attrice sarà infatti una prostituta nella serie tv "Masters of Sex", la serie tv che racconta la nascita della sessuologia. Cascata di riccioli biondi e sguardo intrigante, Nicholle non è più la brava ragazza di un tempo e sa come far impazzire gli uomini sotto le lenzuola.