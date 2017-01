Naya Rivera, una bad girl bombastica

10:59 - Costume intero nero, profilo sensuale, gambe in bella vista. Naya Rivera, la "bad girl" di Glee, appare in posa bombastica sulla copertina di "Rolling Stone". La bellissima Santana Lopez sfodera tutte le sue armi seduttive, prima di cambiare look - con tanto di ciuffo - e ostentarlo orgogliosa su Instagram: "Capelli corti, non importa".

Per l'attrice è un momento d'oro. La carriera e l'amore vanno a gonfie vele: il successo della serie tv è infatti inarrestabile e nel frattempo Naya sta organizzando il matrimonio con il rapper Big Sean. La data è ancora top secrete ma i soliti beninformati assicurano che la Rivera è già a caccia dell'abito da sposa. Che, naturalmente, sarà sexy.