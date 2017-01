Naya Rivera, sexy tifosa per il fratello

12:20 - Per una volta non è Naya Rivera la star di casa. L'attrice di "Glee" è infatti andata allo stadio per dare supporto al fratello Mychal, giocatore professionista di football, esultando dalla tribuna con gesti e urla al suo touch-down. La tenera dimostrazione di affetto non è sfuggita al telecronista della partita, che ha distolto un attimo l'attenzione dal campo per rendere partecipi i tifosi del simpatico imprevisto.