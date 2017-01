Nadia Rinaldi: "Ho perso 75 chili facendo sport con mio figlio"

09:43 - Nadia Rinaldi ha vissuto molte vite. Ha conosciuto il grande successo e momenti molto brutti, legati a disavventure giudiziarie e amori sbagliati. Sempre in lotta con la bilancia, l'attrice 46enne si è rimboccata le maniche ed è pronta a ricominciare di nuovo. Da una nuova casa a Roma e da un nuovo fisico: "Ho perso 75 chili facendo sport con mio figlio Riccardo al parco", racconta a Pomeriggio Cinque.

E in effetti le telecamere di Barbara d'Urso la immortalano alle prese con attrezzi, corsa e persino una mini partita a calcio in un parco di Roma. "Sto attenta, ho iniziato un percorso molto lungo nel 2001, non è stato facile", assicura. Nadia è tornata in splendida forma, pronta a ricominciare, da una nuova casa a Roma - che mostra a Pomeriggio Cinque - dove vive con i suoi due figli: "Sono tornata nella mia città e sono felicissima, dopo la separazione dal mio ultimo amore ricomincio dai miei figli".