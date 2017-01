Muscoli d'acciaio per Steven McQueen

10:57 - Tanti esercizi e pesi danno i loro frutti. Steven McQueen, che nella serie tv "The Vampire Diaries" interpreta il cacciatore di vampiri Jerome, su Twitter condivide i momenti passati in palestra sfoggiando un fisico da urlo. Per esigenze di copione l'attore deve infatti tenere i muscoli sempre scattanti e ben allenati.



"Ha iniziato l'hanno scorso e ora è un vero appassionato - ha dichiarato in un'intervista al sito HollywoodLife la collega Kat Graham - Si allena come un pazzo e mangia solo pollo e broccoli. Sul set lo prendiamo in giro e gli diciamo Quanto vuoi diventare grosso? La verità è che è molto in forma".