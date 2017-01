Muore vedendo la nipote vincere un talent show in tv

14:57 - L'emozione di veder trionfare sua nipote in un reality è stata troppo forte per una donna di 72 anni, che è morta stroncata da un infarto davanti alla televisione nell'immensa bidonville di Khayelitsha, a Città del Capo. "Avrei dovuto festeggiare con lei ma Dio aveva un altro progetto" ha dichiarato al Daily Sun Sibahle Tshibika, 23 anni, incoronata regina dell'edizione sudafricana di "So You Think You Can Dance".

"Mia nonna mi ha sostenuto ed è grazie a lei che sono arrivata così lontano" ha continuato la ragazza che con i 250.000 rand del premio (circa 18.000 euro) vuole costruire una nuova casa per tutta la famiglia.