Mulan diventa una principessa gay in tv

12:46 - Mulan innamorata della Bella Addormentata? Le principesse Disney hanno fatto coming-out durante l'episodio dedicato a loro di "C'era una volta", la serie tv americana ispirata al mondo delle fiabe. Nella puntata in questione la guerriera asiatica corre dalla sua bella Aurora per rivelarle il proprio amore. Una volta scoperto che l'amata è incinta del principe decide però di non dirle niente, abbandonandola tra le lacrime.