Mtv Ema, Miley Cyrus pronta a scioccare

16:21 - Sul palco degli Mtv Ema 2013 ad Amsterdam ci saranno anche Miley Cyrus e i Killer. A condurre la serata sarà Redfoo dei LMFAO, che porterà la propria energia mentre Ariana Grande sarà l’inviata dell'evento dal dietro le quinte e interverrà sui social media con post e tweet in diretta dal backstage.

Appuntamento domenica 10 novembre dallo Ziggo Dome di Amsterdam. L’annuncio di Miley Cyrus, i Killers, Redfoo e Ariana Grande segue quello di Katy Perry e di Will Ferrell nei panni di Ron Burgundy. L’evento è sponsorizzato da Stabilo e Philips Fidelio, come sponsor esclusivi per la categoria Best Look. I Killers si esibiranno anche venerdì 8 novembre come headliner dell’Mtv World Stage, al ‘Paradiso’ di Amsterdam, un locale considerato il tempio della musica olandese. L’evento farà parte delle iniziative della Music Week di MTV ad Amsterdam che precederanno lo show di domenica.