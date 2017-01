Mtv Ema, Marco Mengoni è Best Italian Act

14:02 - Marco Mengoni è stato scelto come Best Italian Act per gli Mtv Ema 2013 avendo ricevuto la maggior parte delle preferenze dei fan. Il cantante rappresenterà l'Italia nella categoria Worldwide Act durante la diretta dallo Ziggo Dome di Amsterdam domenica 10 novembre.

Quest’anno i 186 artisti provenienti da ogni angolo del mondo hanno fatto parte del Worldwide Act e ora i vincitori sono stati scelti. Da oggi Marco Mengoni sfiderà gli altri vincitori del Sud Europa per avere la possibilità di essere uno dei 10 finalisti della categoria.