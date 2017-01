Mr Bean ora guida un'utilitaria

11:11 - Le auto sono sempre state la sua passione, ma ha rischiato di morire più volte proprio a causa di incidenti stradali. L'ultimo, a bordo della sua amata McLaren F1, gli è costato quasi un milione di sterline di danni. Così Rowan Atkinson, il famoso Mr Bean, ha deciso di optare per una decisamente più economica Skoda. Da appena 18mila sterline. La notizia farà felici le assicurazioni del Regno Unito.

Nel 2011 l'attore 57enne infatti è stato vittima di un brutto incidente stradale, in cui ha quasi distrutto l'auto. Atkinson ha sborsato la bellezza di 910 mila sterline (1 milione e 75 mila euro) per ripararla. D'altronde Mr Bean possiede auto per 71milioni di sterline (tra cui una Honda NSX, una Jaguar Mk7, una Aston Martin DB2, un vintage Ford Falcon, un 1939 BMW 328 e di una Rolls-Royce Phantom Coupé). E adesso ha aggiunto all'impressionante collezione anche una utilitaria. Forse per risparmiare sul meccanico in caso di incidenti.