Moto e viaggi, riparte "Born To Ride"

13:16 - Moto, viaggi e stili di vita. A partire dal 19 novembre, ogni martedì alle ore 22.40, su Mediaset Italia 2 andrà in onda la nuova edizione di "Born To Ride – E ti bastano 2 ruote", il programma dedicato agli appassionati delle moto, ai viaggi e agli stili di vita. Ideato e condotto da Roberto Parodi.

"Born To Ride - spiega Roberto - è un programma per chi ama la moto. Moto intesa come mezzo che ci consente di raccontare storie di persone, vedere luoghi inaccessibili, scoprire ciò che è nascosto tra le pieghe del nostro cuore. Un cuore a due cilindri, ovviamente, che batte più forte ogni volta che si preme l'accensione e si ingrana la prima. A prescindere dall'età, dal tipo di moto, dalla meta che vogliamo raggiungere e dalla musica che ci accompagnerà in questo viaggio". Tra le novità ci saranno due rubriche inedite: "La staccata", condotta da Parodi e dal pilota Giacomo Lucchetti (campione italiano 250 Gp 2013) e "Young to ride", dove Roberto sarà affiancato da Marco Berardi (concorrente del reality di Italia 2 “Bratcamp”). Inoltre, un ruolo fondamentale è affidato ai telespettatori, che potranno contribuire alla realizzazione del programma caricando i propri video su www.16mm.it, il portale Mediaset che, unendo televisione e web, porta in tv i video degli utenti. I filmati dovranno documentare viaggi più o meno impegnativi o qualsiasi esperienza curiosa vissuta in sella alla propria moto.