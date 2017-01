Morto a Roma Puccio Corona

19:33 - E' morto a Roma lo storico giornalista della Rai Puccio Corona, fratello di Vittorio. Lo rende noto il collega e amico di sempre Paolo Di Giannantonio. Corona, 71 anni, nel corso della sua lunga carriera in Rai è stato tra l'altro conduttore di Lineablu e Uno Mattina oltre che storico inviato di Tutto il calcio minuto per minuto e poi per Speciale Tg1.

La morte di Puccio Corona, uno dei volti più familiari della tv, ha suscitato il cordoglio in tutto il mondo del giornalismo ed in particolare alla Rai e al Tg1. Nato a Catania il 9 aprile del 1942, aveva 71 anni.



Inviato speciale in Italia e all'estero, in particolare si ricorda una sua inchiesta sulle vittime dell'immigrazione clandestina, la strage di Porto Palo, che anticipò di anni argomenti che ancora oggi sono di tragica attualità.