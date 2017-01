Monty Python, reunion dopo 30 anni

08:59 - Dopo trent'anni torna a volare il "circo" dei Monty Python. Reunion a sorpresa per il gruppo comico inglese, attivo dal 1969 al 1983, composto dagli ormai settantenni John Cleese, Terry Gilliam, Terry Jones, Eric Idle e Michael Palin che torneranno a fare spettacolo insieme, sia in teatro sia in televisione.

Il "Sun" dedica uno spazio in prima pagina alla notizia e Jones conferma: "Torniamo insieme e facciamo uno spettacolo, è vero! La cosa mi esalta parecchio. Spero che guadagneremo un bel po' di soldi. Spero di poter pagare il mio mutuo".



I loro sketch, humor, gag e trovate hanno segnato la storia della comicità, tanto che il gruppo viene spesso descritto come i Beatle della risata. Alla reunion si lavorava in segreto da mesi ed è "sorprendente come si sia riusciti a non far trapelare nulla". Il successo dei Monty Python comincia con il loro "Circo Volante", il programma televisivo "Monty Python's Flying Circus" trasmesso dalla tv britannica dal 1969 al 1974, che ha regalato memorabili risate. Seguirono . Seguirono film, tour teatrali, album, libri e musical. Fino a "The Meaning of Life", che uscì nel 1983 e fu l'ultimo progetto. Ora si riparte.