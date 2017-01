Mondadori, distribuzione video con Mediaset e Italiaonline

13:12 - Novità in casa Mondadori. Potenziata la presenza nella distribuzione di video sul Web grazie ad accordi siglati con Rti Interactive e Italiaonline. Gli oltre 2mila short video realizzati da Donnamoderna.tv e da Panoramauto.tv con contenuti pensati espressamente per il Web, sbarcano su VideoMediaset, la piattaforma di Rti Interactive. Lo comunica la casa editrice in una nota.

Contestualmente Mondadori porterà gli stessi contenuti anche sulle properties di Italiaonline: Virgilio.it, Libero.it e il sito femminile Dilei.it. I video di Donnamoderna.tv e Panoramauto.tv saranno cosi' disponibili sull'intera audience delle properties digitali di Mediaset, Mondadori e Italiaonline, raggiungendo un bacino complessivo di oltre 23 milioni di utenti unici mese, pari al al 75% di market reach (dati Audiweb-View).