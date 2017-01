Miss Italia 2013, la serata finale

21:59 - Una Miss Italia delle "larghe intese" tra La7 e Rai1 visto che sul palco e dietro le quinte sono molte le professionalità che provengono da esperienze di lungo corso sulla rete ammiraglia del servizio pubblico che era, del resto, la tradizionale casa del varietà. Cesare Bocci è il simbolo di queste larghe intese, protagonista di fiction di successo come l'amatissimo Commissario Montalbano e Una grande famiglia, l'artista si presta a fare il "present-attore" in questa strana edizione di Miss Italia da Jesolo, al fianco di Massimo Ghini e Francesca Chillemi.

Stasera si elegge Miss Italia: delle 63 ragazze in gara ne rimarrà solo una. "La cosa più complicata sara' avvicinarsi alle ragazze per dare i risultati del voto, mentre loro sono lì con il cuore che batte a tremila. Nelle prove lo abbiamo fatto per finta. Stasera quell'emozione sarà reale e non so come si dominerà", aggiunge Bocci. La Miss Italia 2013 "non importa che sia rossa, bionda o mora. L'importante è che sia una bellezza, punto. In tutti questi anni non siamo stati mai delusi. Le ragazze sono sempre state belle, intelligenti e - conclude - molto attente alla gestione del personaggio".