Miss Italia 2013 Giulia Arena, passato da modella

12:10 - Giulia Arena è la nuova Miss Italia. Ha le idee chiare e ha convinto la giuria proprio per la sua determinazione. Si è appena diplomata, vuole studiare Giurisprudenza ma non disdegna il mondo dello spettacolo. Già prima del concorso di bellezza, la 19enne siciliana ha infatti mosso i primi passi come modella. Ecco il primo servizio fotografico postato sulla sua pagina ufficiale di Facebook.