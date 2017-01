Miss Italia 2013 è la siciliana Giulia Arena

01:52 - E' la diciannovenne Giulia Arena, di Messina, Miss Italia 2013. Alta 1,70 m., ha capelli castano chiaro ed occhi verdi. E' la prima miss Italia incoronata in diretta tv su La 7. Nella volata finale a due ha battuto Fabiola Speziale, siciliana come lei.

Ammessa in finale con la fascia Miss Cinema Planter's Sicilia, Giulia Arena aveva già conquistato il prestigioso titolo nazionale di Miss Cinema.



Un tatuaggio dedicato a Dante - Ha un tatuaggio, poco sopra il cuore, che cita il ventiseiesimo canto dell'Inferno ('Fatti non foste a viver come bruti...'). E' un modo per manifestare a tutti l'orgoglio di potersi sentire "figlia di Dante", spiega nelle interviste.



Il papà Diego è finanziere, la mamma Rita casalinga. Ha un fratello, Francesco. Si è diplomata quest'anno al liceo scientifico. Ha deciso di trasferirsi a Milano e di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza internazionale dell'Università Cattolica, scelta dettata anche dalla passione per la lingua inglese, alimentata dai viaggi negli Stati Uniti, Canada e Malta.



Giulia ama gli animali. A casa sua vivono anche due cani, due pappagalli, due scoiattoli, un coniglio e diversi acquari.