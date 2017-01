Miley Cyrus, i segreti hot in tv

10:48 - Ora che è cresciuta e si è liberata dell'immagine della ragazza acqua e sapone Disney a colpi di cover hot e look sempre più trasgressivo, Miley Cyrus vuole far conoscere le parti più nascoste di sé ai suoi fan. E lo fa con un documentario che sarà trasmesso da Mtv, "The Movement", in cui svela i retroscena della svolta sexy e i segreti del nuovo album "Bangerz". E non solo.

Già nel video di presentazione Miley illustra l'obiettivo del documentario: "Voglio che tutti i miei fan mi seguano: in studio, per strada, ai concerti. Ci sarà un sacco di movimento, sarò assolutamente fuori controllo. Dovete essere parte del movimento insieme a me". Insomma, per la cantante è davvero un momento d'oro. Lady Gaga e company sono avvisati.