MIKA, segreti e musica a "Verissimo"

12:18 - Sabato 21 dicembre 2013 alle 16 su Canale 5, ultimo appuntamento prima della pausa natalizia con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Con lei in studio: Alvin e Jonathan. Tra gli ospiti: Luca e Paolo, MIKA, Vittoria Belvedere, Luca Ward e anche Fernando Coronado, l’Alfonso della soap "Il Segreto".

Superospite di questa puntata è Gianni Morandi che, in una lunga intervista, ripercorrerà tutta la sua vita artistica e privata, ricordando i momenti di successo e quelli bui, la sua amicizia con Lucio Dalla e il rapporto con suo padre.



Infine il nuovo appuntamento con Verissimo Web, contenuti inediti e curiosi, online ogni sabato dalle ore 19, e rivedibili in ogni momento della giornata su www.video.mediaset.it. Il talk show di Canale 5 tornerà in onda, con tante interviste esclusive e servizi inediti, da sabato 11 gennaio.