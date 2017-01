Tgcom24 >

Televisione >

Michelle Bridges, con un fisico così può sfidare anche il gelo 7 novembre 2013 Michelle Bridges, con un fisico così può sfidare anche il gelo La personal trainer australiana, protagonista di molte trasmissioni tv, a 43 anni può sfoggiare ancora un corpo mozzafiato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:51 - Le Bondi Iceberg Pool di Sydney sono un luogo magico, piscine alimentate direttamente dall'acqua dell'oceano. Unica controindicazione, la temperatura, che può essere gelida. Ne sa qualcosa Michelle Bridges che ci si è immersa nei giorni scorsi per un servizio fotografico. La personal trainer famosa in australia per la sua partecipazione a molti programmi tv, a 43 anni, ha sfoggiato un fisico da ragazzina. Forse lo mantiene proprio grazie al freddo...

Michelle si fatta notare come allenatrice nel programma "The Biggest Loser", dove aiutava i concorrenti a perdere più chili possibili. Poi si è messa alla prova nella versione "celebrity" di "Master Chef Australia".



Nelle foto, scattate nel backstage del servizio, la si vede arrivare infagottata in un giubbotto pesante, spogliarsi facendo delle smorfie che tradiscono il freddo patito e poi... lasciarsi andare come una sirena nelle acque della piscina. Tra la curiosità dei molti passanti, dal momento che le "Iceberg Pools" sono uno dei punti di ritrovo più noti di Bondi Beach.