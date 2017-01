Melissa Satta: "Penso a un bebé"

18:36 - Nuovo appuntamento con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Con lei in studio: Alvin, Jonathan e Daniele Bossari. Tra gli ospiti in studio Stefano De Marino, Max Cavallari dei Fichi d'India e Melissa Satta che ha confidato: "Sarebbe ora di fare un bambino. Ci sto pensando". Il primo protagonista dell'intervista realizzata dai fan sarà Moreno, vincitore dell'ultima edizione di "Amici".

Melissa Satta parla del suo rapporto d’amore con il calciatore Kevin Prince Boateng, ex stella del Milan e neo acquisto della squadra tedesca del Schalke 04.



In prima linea con il compagno nella lotta contro il razzismo negli stadi, Melissa dichiara: “E’ un argomento che mi tocca da vicino, visto che vivo in una coppia mista. Penso che il razzismo sia solo un atto d’ignoranza”.



A Silvia Toffanin che le chiede come Boateng si trovi in Germania, la showgirl risponde: “Kevin a Dusseldorf è molto felice. In Germania lo amano e si sente coccolato” e aggiunge “Per lui è stato un ritorno a casa, perché è nato e cresciuto a Berlino, che dista poche ore di macchina da Dusseldorf. Inoltre, può vedere più facilmente suo figlio che vive lì”.