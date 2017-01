Melissa Rauch, più che "Big Bang Theory" è "50 sfumature di grigio"...

09:49 - Chi è abituato a vederla con grossi occhiali e cardigan, avrà un sussulto e sgranerà gli occhi. Difficile riconoscere, infatti, Melissa Rauch, la "secchiona" di "Big Bang Theory", nei panni da dominatrice con cui l'hanno rivestita (o meglio spogliata) quelli dell'edizione americana di "Maxim". E lei conferma: "Nella vita sono molto diversa dal personaggio di Bernadette...".

Bernadette è una studentessa dalla personalità molteplice, dolce ma con un lato piccante, secchiona ma che non disdegna di divertirsi a letto. Per il servizio di "Maxim" Melissa non ha avuto problemi a posare con un pitone al collo. "E' stata un'idea del fotografo. Era la prima volta per me ma non mi sono tirata indietro".