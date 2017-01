Megan Gale presto mamma: "Ho pregato tanto"

11:40 - Buone notizie per Megan Gale, l'indimenticabile Madre Natura di "Ciao Darwin". La modella australiana dagli occhi verdi ha infatti annunciato via Instagram di essere incinta: "Sono eccitata ed emozionata nell'annunciare che io e il mio compagno Shaun siamo in attesa del nostro primo bambino. Abbiamo pregato tanto per l'arrivo di questa bellissima, piccola anima e adesso che è successo non potremmo essere più grati".

Un bimbo a lungo atteso per Megan, che ora ha 38 anni ed è ansiosa di diventare mamma. "Non vediamo l'ora di diventare genitori e di incontrare questo piccolo angelo" ha commentato sul social la futura mamma.